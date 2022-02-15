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Визит Олафа Шольца в Москву

Путин и Шольц обсудили гуманитарное сотрудничество и вопросы изменения климата

Президент РФ сообщил, что есть взаимный интерес к дальнейшему развитию научных, образовательных и культурных обменов

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что они в числе прочих тем обсуждали двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере и по вопросам изменения климата.

"Также заинтересованы в более тесном взаимодействии с германскими партнерами по проблематике сохранения климата", - сказал Путин. Среди предлагаемых российской стороной направлений совместного приложения усилий он выделил создание методики мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата, совершенствование технологий снижения выбросов углекислого газа и метана, широкое внедрение водорода в качестве зеленого топлива.

"Обсудили и тематику гуманитарных связей. Имеется реальный взаимный интерес к дальнейшему развитию научных, образовательных, культурных обменов", - констатировал президент РФ.

В этой связи он отметил роль российско-германского форума общественности "Петербургский диалог".

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Путин, Владимир ВладимировичГерманияРоссияШольц, ОлафВизит Олафа Шольца в Москву
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