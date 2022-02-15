Путин и Шольц обсудили гуманитарное сотрудничество и вопросы изменения климата

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем сообщил, что они в числе прочих тем обсуждали двустороннее сотрудничество в гуманитарной сфере и по вопросам изменения климата.

"Также заинтересованы в более тесном взаимодействии с германскими партнерами по проблематике сохранения климата", - сказал Путин. Среди предлагаемых российской стороной направлений совместного приложения усилий он выделил создание методики мониторинга выбросов и поглощения веществ, оказывающих прямое влияние на изменение климата, совершенствование технологий снижения выбросов углекислого газа и метана, широкое внедрение водорода в качестве зеленого топлива.

"Обсудили и тематику гуманитарных связей. Имеется реальный взаимный интерес к дальнейшему развитию научных, образовательных, культурных обменов", - констатировал президент РФ.

В этой связи он отметил роль российско-германского форума общественности "Петербургский диалог".