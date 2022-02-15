В Минздраве Дагестана заявили, что ситуация с коронавирусом в республике стабилизируется

МАХАЧКАЛА, 15 февраля. /ТАСС/. Ситуация с COVID-19 в Дагестане стабилизируется - число госпитализированных пациентов снижается. При этом новый штамм коронавируса "омикрон" в республике вытеснил дельта-штамм, сообщила во вторник врио министра здравоохранения региона Татьяна Беляева на странице министерства в Instagram .

"Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции и внебольничной пневмонии в республике имеет тенденцию к некоторой стабилизации. Мы на этой неделе получили количество госпитализированных меньше, чем количество выписанных, и для нас прогностически это хороший показатель. Мы надеемся на то, что мы выходим на плато по заболеваемости новой коронавирусной инфекцией и можно говорить о том, что циркулирующий в республике в 70% случаях "омикрон" все-таки вытесняет "дельту". Но мы по-прежнему имеем госпитализацию тяжелых пациентов, которым требуются реанимационные мероприятия", - сообщила Беляева.

Отмечается, что в связи с уменьшением госпитализированных в регионе некоторые медицинские учреждения, в которых были развернуты запасные койки для лечения коронавирусной инфекции, возвращаются в профильный режим работы.

В республике привились от COVID-19 более 1,12 млн жителей, в том числе более 700 подростков старше 12 лет.