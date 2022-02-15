Ограничения на Ставрополье помогли вдвое снизить заболеваемость коронавирусом у детей

СТАВРОПОЛЬ, 15 февраля. /ТАСС/. Введение дистанционного обучения и начало школьных каникул позволило почти вдвое снизить ежесуточную заболеваемость коронавирусом среди детей на Ставрополье, сообщил во вторник журналистам министр здравоохранения региона Владимир Колесников. Темпы заражаемости несовершеннолетних снизились вдвое.
"Когда мы входили в "омикрон", почти треть заболевающих ежедневно были дети, вплоть до половины [400 - 500 детей]. Меры, которые были приняты на территории края по дистанционному обучению детей, по продлению каникул, продемонстрировали свою эффективность. Сейчас мы в сутки выявляем порядка 240-250 детей с коронавирусной инфекцией", - сказал он.
После появления в регионе в январе 2022 года штамма коронавируса "омикрон" власти Ставрополья заявили о значительном росте заражаемости среди детей. Учеников с первого по восьмой классы перевели на дистанционное обучение, затем в школах начались каникулы.
"Мы очень внимательно отслеживаем заболеваемость среди детского населения. Когда эпиданализ будет проведен максимально и полно, его представят губернатору [Владимиру Владимирову] на координационном штабе. Очень рассчитываю, что к тому времени мы будем говорить о том, что необходимости в этом [дистанционном обучении] не будет", - отметил Колесников.
С начала пандемии на Ставрополье выявили 166 921 случай коронавируса, выздоровели 142 064 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 6 641 пациент. Лечение в стационаре получают 3 624 пациента с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 381 человек. Инфекционные койки, задействованные в медицинских учреждениях края для оказания помощи при коронавирусе, свободны на 19%.