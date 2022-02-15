Ограничения на Ставрополье помогли вдвое снизить заболеваемость коронавирусом у детей

"Когда мы входили в "омикрон", почти треть заболевающих ежедневно были дети, вплоть до половины [400 - 500 детей]. Меры, которые были приняты на территории края по дистанционному обучению детей, по продлению каникул, продемонстрировали свою эффективность. Сейчас мы в сутки выявляем порядка 240-250 детей с коронавирусной инфекцией", - сказал он.

После появления в регионе в январе 2022 года штамма коронавируса "омикрон" власти Ставрополья заявили о значительном росте заражаемости среди детей. Учеников с первого по восьмой классы перевели на дистанционное обучение, затем в школах начались каникулы.

"Мы очень внимательно отслеживаем заболеваемость среди детского населения. Когда эпиданализ будет проведен максимально и полно, его представят губернатору [Владимиру Владимирову] на координационном штабе. Очень рассчитываю, что к тому времени мы будем говорить о том, что необходимости в этом [дистанционном обучении] не будет", - отметил Колесников.

С начала пандемии на Ставрополье выявили 166 921 случай коронавируса, выздоровели 142 064 человека. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 6 641 пациент. Лечение в стационаре получают 3 624 пациента с внебольничными пневмониями и COVID-19, из них в тяжелом состоянии 381 человек. Инфекционные койки, задействованные в медицинских учреждениях края для оказания помощи при коронавирусе, свободны на 19%.