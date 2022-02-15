Заболеваемость детей СOVID-19 во Владимирской области снизилась втрое с начала февраля

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Медики фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом среди детей во Владимирской области в три раза по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в начале февраля. Об этом во вторник по итогам оперативного совещания сообщается на сайте администрации региона.

Как уточняется, на встрече и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов сообщил, что медики фиксируют уменьшение числа вызовов врачей и обращений в "красные зоны" поликлиник.

"Это признак близкого выхода на условное плато. Тревожным был момент возобновления работы школ в очном режиме, однако по детскому населению констатируем очень существенное снижение заболеваемости - практически в три раза. Рассчитываем, что в ближайшее время та же тенденция будет наблюдаться и по взрослым", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента.

Сейчас в больницах региона свободно около 15% коечного фонда для больных коронавирусом. Для дополнительного оказания амбулаторной помощи пациентам во Владимире ведется поиск подходящих помещений. Разгрузить поликлиники позволяет также дистанционное оформление листков нетрудоспособности - в этой форме оформляется порядка половины больничных листов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 114 605 случаев заболевания, в том числе 2 076 за последние сутки. Вылечились 87 126 человек, отметилио 3 169 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 54,6%.