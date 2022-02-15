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Пандемия COVID-19

Заболеваемость детей СOVID-19 во Владимирской области снизилась втрое с начала февраля

По словам главы регионального департамента здравоохранения Артема Осипова, это признак выхода на плато

ВЛАДИМИР, 15 февраля. /ТАСС/. Медики фиксируют снижение заболеваемости коронавирусом среди детей во Владимирской области в три раза по сравнению с пиковыми показателями, которые фиксировались в начале февраля. Об этом во вторник по итогам оперативного совещания сообщается на сайте администрации региона.

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Как уточняется, на встрече и.о. директора департамента здравоохранения Артем Осипов сообщил, что медики фиксируют уменьшение числа вызовов врачей и обращений в "красные зоны" поликлиник.

"Это признак близкого выхода на условное плато. Тревожным был момент возобновления работы школ в очном режиме, однако по детскому населению констатируем очень существенное снижение заболеваемости - практически в три раза. Рассчитываем, что в ближайшее время та же тенденция будет наблюдаться и по взрослым", - приводятся в сообщении слова руководителя департамента.

Сейчас в больницах региона свободно около 15% коечного фонда для больных коронавирусом. Для дополнительного оказания амбулаторной помощи пациентам во Владимире ведется поиск подходящих помещений. Разгрузить поликлиники позволяет также дистанционное оформление листков нетрудоспособности - в этой форме оформляется порядка половины больничных листов.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, во Владимирской области с начала пандемии зарегистрировали 114 605 случаев заболевания, в том числе 2 076 за последние сутки. Вылечились 87 126 человек, отметилио 3 169 смертельных случаев. Уровень коллективного иммунитета достиг 54,6%.

Теги
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