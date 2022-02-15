Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Ростовской области говорит о приближении плато

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 февраля. /ТАСС/. Ситуация с распространением коронавируса в Ростовской области свидетельствует о приближении выхода на плато. Об этом во вторник на заседании регионального оперативного штаба по координации деятельности по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции сообщил руководитель регионального управления Роспотребнадзора Евгений Ковалев.

"Впервые за последние пять недель, когда область вошла в фазу роста заболеваемости, темп прироста заболеваемости на прошедшей неделе был ниже предыдущей недели почти в два раза, что позволяет говорить о наметившейся тенденции к стабилизации эпидпроцесса и приближающемся плато заболеваемости текущей волны. Но максимально быстрое достижение этого возможно только при сохранении всех действующих ограничительных мероприятий, удержании высокого охвата тестированием населения и наращивании темпов вакцинации и ревакцинации", - сказал санитарный врач.

Ковалев отметил, что на омикрон-штамм коронавируса на предыдущей неделе приходилось 90% новых случаев заражения. В Роспотребнадзоре фиксируют снижение уровня заболеваемости в Ростове-на-Дону и рост в других территориях области. Кроме того, отмечается значительное сокращение числа новых случаев в детских садах и школах области.

По последним данным, количество случаев заражения в Ростовской области увеличилось до 270 879, выздоровели 203 695 человек, умерли 10 180. Коэффициент распространения инфекции - 1,3. В области ввели ограничения, призванные сдержать распространение коронавируса, а также обязательную вакцинацию для части населения, в том числе жителей старше 60 лет.