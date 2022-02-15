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Пандемия COVID-19

Вьетнам снял ограничения на международные перелеты

При этом пассажиры должны соблюдать карантинные требования, утвержденные местными властями

ХАНОЙ, 15 февраля. /ТАСС/. Ханой официально снял ограничения на международные перелеты, введенные из-за COVID-19. Об этом во вторник сообщило Вьетнамское информационное агентство со ссылкой на Управление гражданской авиации Вьетнама.

В ведомстве уточнили, что ограничения на международные перелеты на всех направлениях будут сняты начиная со вторника, однако пассажиры должны соблюдать карантинные требования, утвержденные местными властями.

Ранее 1 января правительство Вьетнама разрешило возобновить регулярные коммерческие рейсы по ряду международных направлений, в том числе в Таиланд, Камбоджу, США и Сингапур.

В марте 2020 года Вьетнам закрыл границы и приостановил все международные авиарейсы из-за пандемии COVID-19.

Теги
ВьетнамПандемия COVID-19
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