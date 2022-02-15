Центр карбоновых исследований создадут в Петербурге до конца года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Высокотехнологичная научно-экспериментальная площадка "Центр карбоновых исследований" будет создана в Петербурге до конца 2022 года, сообщил ТАСС председатель Московской городской общественной организации Общероссийской общественной организации "Всероссийское общество охраны природы" Элмурод Расулмухамедов.

Подписание Санкт-Петербургской карбоновой декларации о создании научно-экспериментальной инновационной площадки "Центр Карбоновых Исследований" и формировании сообщества научных и технических экспертов карбоновой тематики состоялось во вторник в Петербурге.

"Сейчас мы задекларировали управление деятельности, дальше мы будем направлять сюда потенциального заказчика для того, чтобы это делать. Особенностью Петербургского управления является то, что мы очень плотно взаимодействуем с международными организациями и институтами, и мы надеемся, что те методики, которые будут разработаны в рамках центра, будут международно признаны", - сказал он.

В задачи центра будут входить мониторинг выбросов промышленных предприятий, разработка научно-обоснованных методов оценки состояния поглотительных способностей окружающей среды, а также реализация проектов, призванных создать наиболее эффективные технологии поглощения. "Мы также говорим о лесах и обо всем, что связано с водными ресурсами, потому что на Северо-Западе у нас много озер, рек, болот, мы считаем, что эту тематику нужно развивать. Кроме этого, устойчивость мерзлоты и все, что связано с этим, так как мерзлота содержит очень много метана, и если мы обеспечиваем для всего мира сохранность мерзлоты, то мы по сути защищаем мир от метановой тревоги: массовые неуправляемые выбросы метана могут привести к ускорению потепления", - сказал Расулмухамедов.

Ранее сообщалось, что ученые Санкт-Петербургского государственного университета совместно с Главной геофизической обсерваторией имени А. И. Воейкова создадут в Ленинградской области карбоновый полигон и быстро развертываемую измерительную обсерваторию - мобильный полигон для оперативного изучения источников и стоков парниковых газов как на территории полигона, так и за его пределами. В будущем в рамках проекта будет создана карбоновая ферма, где ученые смогут использовать собственные разработки и ресурсы экосистем региона для снижения экологического вреда.