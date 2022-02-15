Число заявок по программе "Арктический гектар" в Карелии за две недели выросло в 2,5 раза

ПЕТРОЗАВОДСК, 15 февраля. /ТАСС/. Количество заявок на предоставление бесплатного участка земли по программе "Дальневосточный гектар" в Арктической зоне РФ (АЗРФ), которая с 1 февраля стала доступна всем жителям России, выросло более чем в 2,5 раза - с 470 до 1 240, сообщили ТАСС в региональном управлении земельными ресурсами.

Программа по предоставлению гектара в Арктике начала реализовываться 1 августа 2021 года, и первые шесть месяцев получить гектары могли только жители арктических территорий. С 1 февраля 2022 года участок бесплатно могут получить все граждане России.

"С 1 февраля мы получили 1 240 заявлений. На начало месяца у нас было порядка 470 заявлений на старт", - рассказал собеседник агентства.

В основном участки в республике берут для строительства индивидуальных домов или под подсобное хозяйство. Среди всех регионов по числу заявок на свою землю на севере Карелии лидируют жители Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Есть также обращения из Татарстана, Краснодарского края и Свердловской области. Чаще всего людей интересуют земли на территории районов, до которых можно добраться по федеральным трассам, а также ценятся участки, примыкающие к водоемам.

В республиканском управлении также добавили, что если на землях в границах лесного фонда, попавших в программу, еще есть возможность формирования участков, то лимит участков внутри населенных пунктов уже постепенно исчерпывается. "Нам приходится подбирать участки, чтобы предлагать заявителям альтернативы, из-за очень большого потока", - добавил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в Карелии в программе "Дальневосточный гектар" утверждена территория свыше 337 тыс. га, большая часть которой относится к землям лесного фонда: более 10 тыс. га находятся в границах населенных пунктов, 106,5 - земли сельхозназначения. Власти Карелии готовят изменения и планируют добавить новый пул территорий в программу.