Работодателям в Калужской области рекомендовали максимально ввести удаленку из-за пандемии

КАЛУГА, 15 февраля. /ТАСС/. Министерство труда и социальной защиты Калужской области рекомендовало предприятиям перевести максимальное число сотрудников на дистанционный режим работы для профилактики распространения коронавируса. При этом дано право самим определить количество сотрудников, к которым может быть применен данный режим, сообщается на странице министерства во "ВКонтакте".

"На внеочередном заседании Калужской областной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений стороны социального партнерства приняли рекомендации работодателям, осуществляющим деятельность на территории Калужской области, по переводу максимально возможной численности работников на дистанционный режим работы с целью защиты населения от заболевания коронавирусной инфекцией", - отмечено в сообщении.

В министерстве отметили, что перевод на дистанционный режим не может являться основанием для снижения заработной платы. Количество сотрудников, которых можно отправить на удаленку, определяет сам работодатель.

На данный момент в Калужской области требование по удаленному режиму работы действует в отношении сотрудников предприятий и организаций старше 60 лет, беременных и лиц, имеющих хронические заболевания.

По данным сайта стопкоронавирус.рф на 15 февраля, в Калужской области с начала пандемии выявлено 87 031 случай заражения коронавирусом, в том числе 1 148 за последние сутки. Выздоровели 67 995 человек, 1 332 пациента умерли.