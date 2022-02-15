Власти Сочи ограничат застройку в границах территорий с историческими зданиями

СОЧИ, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Сочи ограничат застройку в пределах территорий с историческими зданиями, сообщил во вторник в своем Telegram-канале глава города Алексей Копайгородский.

"До конца года закрепим четкие границы территорий с уникальной архитектурой, объектами культурного наследия в градостроительном регламенте. Исторический облик нашего курорта сохраним, застройку в этих границах ограничим", - написал Копайгородский.

Ранее разработчики генплана Сочи приступили к третьему этапу работ. Во всех внутригородских районах курорта создали рабочие группы для сбора сведений о проблемных вопросах. Встречи уже прошли с жителями. После сбора и систематизации полученных сведений такие материалы будут направлены разработчику генерального плана для учета в работе. Концепцию генерального плана Сочи представят не позднее 1 мая 2022 года.