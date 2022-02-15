В поездах между Петербургом и Москвой чаще всего забывают гаджеты, книги и косметички

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. Пассажиры поездов Октябрьской магистрали, связывающей Петербург и Москву, чаще всего забывают в вагонах свои электронные гаджеты, книги, косметички и обувь. В общей сложности пассажирам Северо-Западного филиала АО "ФПК" в 2021 году вернули оставленные в поездах 24,1 тыс. личных вещей, среди которых есть и необычные находки, сообщили во вторник в пресс-службе компании.

"В 2021 году благодаря работе сервиса поиска забытых вещей пассажирам поездов Северо-Западного филиала АО "Федеральная пассажирская компания" было возвращено 24,1 тыс. личных вещей. Отметим, что наиболее часто пассажиры забывают в поездах электронные гаджеты, наушники, зарядные устройства, документы, очки, книги, мягкие игрушки, обувь, одежду, косметички", - рассказали в пресс-службе.

Самыми необычными находками в вагонах оказались забытое свадебное платье, фильмоскоп с пленками, деревянный меч, робот-пылесос, байдарочное весло, альпинистские кошки, а также лыжи, скейтборд и скрипка.

В пресс-службе Федеральной пассажирской компании напоминают пассажирам, что поиск забытых вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки. Для розыска оставленной в поезде собственности пассажиру необходимо заполнить электронную заявку на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам". После обработки заявки пассажиру будет предложено идентифицировать свои вещи по фотографиям.