ВЛАДИКАВКАЗ, 15 февраля. /ТАСС/. Передвижной музей, созданный в честь 75-летия Великой Победы - "Поезд Победы" - сделает остановку в Северной Осетии на три дня. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Заместитель председателя правительства РСО - Алания Ирбек Томаев провел заседание организационного комитета Всероссийского проекта "Поезд Победы". Передвижной музей, созданный в честь 75-летия Великой Победы, и являющийся сегодня первой в мире иммерсивной инсталляцией, размещенной в движущемся составе поезда, прибудет на железнодорожный вокзал Владикавказа 22 февраля", - говорится в сообщении.

Экспозиция, при создании которой большое внимание уделялось исторической достоверности - с этой целью в главных архивах страны по крупицам собрали уникальные фото- и видеоматериалы - уже побывала в Северной Осетии в 2020 году в рамках года Памяти и Славы. Однако тогда посетить музей удалось далеко не всем желающим - поезд сделал остановку всего на один день.

Экспозиция размещена в девяти вагонах, каждый из которых посвящен военной истории родной страны и связан с железной дорогой.

Поезд пройдет маршрут более 20 тыс. км через города-герои Москву, Севастополь, Владивосток, Мурманск, Калининград, Санкт-Петербург. Реализация этого масштабного просветительского проекта с использованием современных мультимедийных технологий - важный инструмент в противодействии попыткам фальсификации истории, который содействует патриотическому воспитанию молодежи и сбережению памяти о беспримерном подвиге солдат и офицеров Красной Армии.

По словам организаторов акции, на сегодняшний день ни в одном музее мира нет такого количества многофигурных композиций в скульптуре, как в "Поезде Победы". Кроме того, экспозиция дополнена мультимедийным сопровождением: 50 видеопроекторов, 18 видеостен, 12 интерактивных сенсорных столов, которые благодаря световым и звуковым эффектам воссоздают воздушные бои и танковые атаки, рисуют картины походной солдатской жизни и воспоминания мирного довоенного времени.