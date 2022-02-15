Приложение "Московский транспорт" стало победителем конкурса World Summit Award

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Мобильное приложение "Московский транспорт" стало одним из лучших проектов, представленных на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award. Об этом во вторник сообщается в Telegram-канале Департамента транспорта столицы.

"Приложение "Московский транспорт" признали лучшим на международном конкурсе инновационных проектов World Summit Award в категории "smart settlements and urbanization". Мы обошли проекты из 182 стран мира, 380 номинаций и стали одними из 40 победителей. WSA - это уникальная система наград, которую создали в рамках Всемирного саммита ООН по информационному обществу (UN WSIS). С 2003 года она отбирает и продвигает цифровые инновации", - говорится в сообщении.

В тексте отмечается, что с помощью приложения можно заказать и оплатить поездку в сервисе "По пути", зарегистрироваться в Face Pay, активировать удаленное пополнение "Тройки" и многое другое.

"Наш сервис делает удобнее передвижение по Москве, что отметили и международные эксперты. По поручению Мэра города Сергея Собянина мы продолжим развивать приложение как MaaS-сервис и будем наполнять его новыми функциями, которые повысят мобильность жителей Москвы", - приводятся в тексте слова заммэра столицы Максима Ликсутова.