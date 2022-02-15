Конституционный суд Хорватии признал законным использование ковид-паспортов

ЗАГРЕБ, 15 февраля. /ТАСС/. Конституционный суд Хорватии признал законным применение ковид-паспортов в государственном секторе страны. Об этом сообщило во вторник государственное информационное агентство HINA .

По данным агентства, таким образом, судебный орган республики отклонил обращение 35 оппозиционных депутатов парламента и еще 28 неназванных заявителей о том, что введение ковид-паспортов в государственном секторе страны является неконституционным и незаконным.

Вместе с тем, отмечается, что суд частично принял обращение заявителей по вопросу рассмотрения соответствия конституции требований от студентов наличия ковид-паспортов или других формальных доказательств о проведенном тестировании на наличие коронавируса, вакцинации или перенесенном заболевании при посещении ими учебных аудиторий вузов.

Хорватская оппозиционная партия "Мост" в период с 4 по 18 декабря 2021 собрала свыше 410 тыс. подписей граждан для организации референдума по вопросу отмены в стране ковид-паспортов и передачи полномочий, касающихся ограничительных мер против COVID-19, от Национального штаба гражданской защиты парламенту республики. Оппозиция преследует цель противодействовать мерам руководства государства, которые, по ее оценке, ограничивают права и свободы человека.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович назвал инициативу "Моста" бессмысленной, поскольку ее реализация не изменит систему управления в кризисных ситуациях.