Президент Сербии наградил представителей Федерации бокса России

БЕЛГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич в честь Дня государственности республики наградил одной из высших наград страны - орденом Звезды Карагеоргия II степени - президента Международной ассоциации бокса (AIBA), члена исполнительного комитета Федерации бокса России Умара Кремлева, а также руководителя Службы безопасности президента РФ, главу высшего наблюдательного совета Федерации бокса России Алексея Рубежного. Церемония награждения прошла во вторник во дворце "Сербия".

"Орденом Звезды Карагеоргия II степени награждаются Умар Кремлев, президент Международной ассоциации бокса, и генерал Алексей Рубежной, глава Службы безопасности президента Российской Федерации и глава высшего наблюдательного совета Федерации бокса Российской Федерации, за особые заслуги и продвижение боксерского спорта в Республике Сербия", - заявил ведущий церемонии.

Награду за себя и генерала Рубежного из рук Вучича принял Кремлев. Сербский лидер вручил главе AIBA высокую награду, пожал руку и долго благодарил.

Министерство спорта РФ и Федерация бокса России 1 июля 2021 года договорились оказать Сербии помощь в организации мужского чемпионата мира по боксу в Белграде. В мероприятии приняли участие Вучич, который является главой оргкомитета, Кремлев и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. Президент отметил, что Сербия готова провести чемпионат мира на самом высоком уровне, а также поблагодарил Кремлева за его труд и популяризацию бокса.

Чемпионат мира прошел в Белграде с 25 октября по 6 ноября в 13 новых весовых категориях, которые были утверждены советом директоров Международной ассоциации бокса и вступили в силу с 1 октября 2021 года. Призовой фонд турнира впервые в истории составил $2,6 млн.

Амбассадорами мирового первенства стали бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший, сербский актер Милош Бикович, французский актер Саид Тагмауи, двукратный чемпион мира Роберто Каммарелле, чемпионка Германии Зейна Нассар.