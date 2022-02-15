Тамбовских детей с диабетом обеспечат системами мониторинга глюкозы

ТАМБОВ, 15 февраля. /ТАСС/. Аппараты непрерывного мониторинга глюкозы в 2022 году получат все дети с диабетом в Тамбовской области, всего таковых более 300 человек. Необходимое финансирование на эти цели уже предусмотрено в областном бюджете, сообщил во вторник в ходе прямой линии с населением глава региона Максим Егоров.

Для измерения уровня сахара в крови у пациентов с диабетом используются глюкометры, но непрерывные системы мониторинга намного удобнее и комфортнее. Однако они дороже, и большинство семей не могут приобрести их самостоятельно. Ранее тамбовские родители детей с диабетом неоднократно обращались в различные инстанции с этой проблемой, но решить ее не удавалось. В связи с чем они написали о ней на прямую линию главе региона.

"Вопрос очень важный, ведь он касается здоровья наших детей. Дал поручение выделить финансовые средства на приобретение данных медицинских изделий", - сказал Егоров во время эфира. Как уточнили в администрации Тамбовской области, всего в регионе зарегистрировано более 300 таких детей.

По данным администрации Тамбовской области, на первую прямую линию главы региона поступило свыше 4 тыс. обращений от жителей. Самые популярные вопросы касались строительства и ремонта дорог, ЖКХ и благоустройства, социального обеспечения и медицины.