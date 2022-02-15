Храм начала XIX века в Новгородской области открыли после реставрации

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 15 февраля. /ТАСС/. Церковь Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины Боровичского района Новгородской области, построенная в 1801 году, открылась после реставрации. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона во вторник.

"15 февраля в торжественном молебне по случаю открытия отреставрированной Церкви Святой Живоначальной Троицы вместе с прихожанами приняли участие губернатор Новгородской области Андрей Никитин, президент Клуба лидеров по продвижению инициатив бизнеса Алексей Иванченко и генеральный директор некоммерческого партнерства "Клуб Лидеров по продвижению инициатив бизнеса" Сергей Глухов", - говорится в сообщении.

Реставрация церкви Святой Живоначальной Троицы в деревне Сопины велась с 2017 года за счет пожертвований предпринимателей - членов "Клуба лидеров". Церковь построили на личные средства Александра Суворова при жизни генералиссимуса. По словам историков, Суворов лично контролировал строительство храма, он был освящен уже после смерти полководца. В 1935 году церковь закрыли и разорили. Стоимость восстановительных работ озвучивалась в размере около 50 млн рублей.

"Этот храм был восстановлен молитвой, верой и попечением добрых людей. То, что было сделано вами, уважаемые члены Клуба лидеров, уважаемые прихожане, это тоже часть нашей великой, устремленной в будущее истории. Я очень рад, что у меня есть возможность прикоснуться к этому. Рад, что мне удалось что-то сделать для этого места. Мы должны помнить, что все, что мы делаем нашими руками, делает Господь, а мы только исполняем его волю", - сказал Никитин.

Церковь Святой Живоначальной Троицы - так называемый "Суворовский храм", построили в 1801 году. В 1935 году церковь, заложенная великим полководцем, закрыли и впоследствии разорили. Больше 80 лет храм находился в крайне ветхом и заброшенном состоянии. В 2017 году Андрей Никитин принял решение подключить к восстановлению святыни московский Клуб лидеров. Предприниматели поддержали идею, включились в работу.