В Калининграде планируют запретить продажи спиртного в барах площадью меньше 50 м

КАЛИНИНГРАД, 15 февраля. /ТАСС/. Власти Калининградской области намерены запретить торговым точкам в жилых домах, формально называющим себя барами, пабами и кафе, торговлю спиртным после 21:00, если их площадь будет менее 50 метров. Соответствующий законопроект разработан по поручению губернатора области Антона Алиханова, сообщила во вторник пресс-служба областного правительства.

"Учитывая опыт других регионов, в Калининградской области планируется более чем в два раза увеличить минимальную площадь таких заведений: с нынешних 20 до 50 квадратных метров. Подобное требование введено в Московской и Самарской областях, и Республике Татарстан", - говорится в сообщении пресс-службы.

По региональному законодательству торговля спиртным в магазинах области разрешена с 11:00 до 21:00. Эти ограничения не касаются заведений общепита. "Мы получаем жалобы граждан на объекты, где под видом общепита фактически производится продажа пивных напитков в ночное время, запрещенное для розничной продажи алкоголя. Контрольные закупки, организованные нашим министерством регионального контроля, также подтверждают: такие точки реализации пивной продукции фактически являются магазинами и не отвечают требованиям, предъявляемым к организациям общественного питания", - сообщила заместитель председателя областного правительства Ирина Сорокина.

Требование по увеличению площади зала обслуживания посетителей, по ее словам, в первую очередь затронет пивные магазины в многоквартирных домах, работающие по ночам под видом баров. Несоответствующие этой норме точки смогут продолжить розничную продажу пива, но как магазины - в определенное законодательством время, уточнила она.

Алиханов, отметил правильность решения, поручил обсудить предлагаемые изменения с бизнес-сообществом. По словам Сорокиной, такие встречи уже запланированы в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия законопроекта.