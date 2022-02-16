Очаг COVID-19 выявили в доме-интернате для престарелых в Псковской области

ТАСС, 16 февраля. Очаг коронавирусной инфекции в Псковской области выявили 15 февраля среди постояльцев и сотрудников Плюсского специального дома-интерната для престарелых и инвалидов в деревне Погорелово. COVID-19 подтвердился у девяти человек, сообщили в официальном Telegram-канале регионального правительства.

"В Плюсском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в деревне Погорелово COVID-19 выявлен у девяти человек - сотрудников и проживающих", - говорится в сообщении.

Всего за минувшие сутки в регионе выявили 880 новых случаев заражения новой инфекцией, сообщил в своем Instagram-аккаунте губернатор Псковской области Михаил Ведерников. По оценке властей, это самый высокий показатель суточного прироста с начала пандемии. За неделю количество инфицированных увеличилось в 1,5 раза.

По данным официального сайта Плюсского специального дома-интерната, учреждение рассчитано на 70 мест. В нем могут постоянно проживать мужчины старше 60 лет, имеющие инвалидность и нуждающиеся в постоянном уходе из числа освободившихся из мест лишения свободы особо опасных рецидивистов и тех, за кем установлен административный надзор. Там также ухаживают за ранее судимыми и неоднократно привлекавшимися к административной ответственности за нарушение общественного порядка пожилыми людьми, в том числе с инвалидностью.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области с начала пандемии заразились 84 116 человек, выздоровели 73 584 пациента, 1 511 человек умерли. В регионе действует запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров, заведений общепита и организаций досуга. Действует система ковид-сертификатов. В области ввели обязательную вакцинацию для работающих жителей старше 60 лет, а также для работников адвокатской, ветеринарной, информационной, охранной, туристической и ритуальной сфер.