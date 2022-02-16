Госдума заслушает вице-премьера Хуснуллина и обсудит ужесточение наказания за пытки

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Госдума на заседании в среду заслушает в рамках правительственного часа выступление вице-премьера Марата Хуснуллина, рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за пытки для должностных лиц, а также об индексации пенсий военных пенсионеров.

Ожидается, что зампредседателя правительства сообщит парламентариям о положении дел в отрасли жилищного строительства, отдельно остановится на инструментах его стимулирования. Также вице-премьер намерен доложить об инфраструктурном и дорожном развитии и затронуть сферу ЖКХ.

Кроме этого на среду запланировано первое чтение законопроекта о внесении изменений в Уголовный кодекс РФ, который предусматривает ужесточение наказания для должностных лиц за применение пыток и вместе с этим дает более детальное определение данному явлению. Авторами документа выступили главы комитетов Госдумы и Совета Федерации по законодательству Павел Крашенинников и Андрей Клишас.

Пытки, проводимые представителями власти с целью принуждения к даче показаний или запугивания, будут наказываться лишением свободы на срок 12 лет. Такие преступления переводятся в разряд особо тяжких, срок давности по ним будет увеличен.

Само заложенное в документе определение пытки соответствует Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания от 10 декабря 1984 года. Как пояснил ранее Крашенинников, "к целям осуществления пыток отнесено запугивание как способ контроля над личностью заключенного или принуждения другого лица к совершению каких-либо действий под страхом пытки".

Индексация "военных" пенсий

Также палата рассмотрит в первом чтении правительственный законопроект об индексации на 8,6% пенсий военных пенсионеров с 1 января 2022 года. Инициатива была внесена в Госдуму 10 февраля. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин попросил депутатов рассмотреть законопроект в кратчайшие сроки, чтобы люди получали повышенные пенсии своевременно и в полном объеме.

Ранее президент России Владимир Путин отметил, что индексация пенсий военных пенсионеров и приравненных к ним лиц на 8,6% коснется 2,6 млн человек, эти выплаты надо пересчитать с 1 января 2022 года. Глава государства напомнил, что ранее было принято решение в отношении гражданских пенсионеров о том, что с 1 января пенсии должны вырасти на 8,6%, то есть выше инфляции за прошлый год.