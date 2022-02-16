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Пандемия COVID-19

СМИ: протестующие покинут границу Канады и США в районе Манитобы до конца 16 февраля

Канадско-американская граница заблокирована уже шесть дней, отмечает телеканал CBC

ОТТАВА, 16 февраля. /ТАСС/. Канадские дальнобойщики и их сторонники на своих автомобилях покинут место протеста на канадско-американской границе между провинцией Манитоба и штатом Северная Дакота до конца среды. Об этом во вторник сообщил телеканал CBC.

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По его данным, соглашение об этом достигнуто между полицией и митингующими. В этом месте канадско-американская граница заблокирована уже шесть дней. Ранее сообщалось, что часть протестующих покинула место протеста на канадско-американской границе между провинцией Альберта и штатом Монтана.

В понедельник премьер-министр Джастин Трюдо сообщил, что власти Канады применили закон о ЧС для прекращения протестов дальнобойщиков по всей стране. Закон уже начал действовать, хотя его еще должен формально одобрить или отменить парламент. Это должно произойти в течение семи дней.

Акция протеста началась в Оттаве перед зданием парламента страны 29 января и продолжается до сих пор. Манифестанты требуют от федеральных и региональных властей отменить все ограничения, связанные с пандемией коронавируса. Аналогичные акции проходили в Торонто, Квебек-Сити, Виннипеге, Эдмонтоне и Ванкувере.

С конца января блокирована канадско-американская граница на одном из контрольных пунктов между провинцией Альберта и штатом Монтана, в настоящее время блокирована граница в районе провинции Манитоба и штата Северная Дакота. Попытка блокирования границы была и в провинции Британская Колумбия. 7 февраля водители грузовиков перекрыли движение по мосту Амбассадор, по которому транспортируют до 25% всех грузов из США в Канаду. Движение по мосту было восстановлено только 13 февраля.

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КанадаСШАПандемия COVID-19
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