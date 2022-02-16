Крупнейший авиаперевозчик Японии столкнулся со сбоем в системе регистрации на рейсы

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Крупнейший авиаперевозчик Японии компания Japan Airlines (JAL) в среду столкнулся со сбоем, из-за которого пассажиры не могут воспользоваться системой автоматической регистрации на рейсы. Об этом сообщила авиакомпания.

Отмечается, что в настоящее время невозможно воспользоваться системой автоматической регистрации на внутренние авиарейсы, в частности в столичном аэропорту Ханэда и аэропорту города Осака, а также забронировать билеты на официальном сайте перевозчика. В остальных воздушных гаванях страны также наблюдается частичный сбой работы системы автоматической регистрации авиакомпании JAL. В этой связи в аэропорту регистрация пассажиров сейчас проходит в ручном режиме, в JAL предупреждают, что это может привести к задержке вылета некоторых рейсов по крайней мере на полчаса. В настоящее время специалисты компании ведут работы по устранению неисправности.