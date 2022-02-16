В нескольких районах Приморья за сутки выпало более 50% месячной нормы снега

ВЛАДИВОСТОК, 16 февраля. /ТАСС/. Количество снега, выпавшего за сутки в разных районах Приморского края, составило от 20 до 92% от месячной нормы, сообщили ТАСС в пресс-службе Примгидромета в среду.

"Больше всего снега - 11 мм, или 92% месячной нормы - выпало в Уссурийске. Также от 56 до 79% нормы выпало в Ольгинском, Кавалеровском, Хорольском и Спасском районах, а также в Находке. На остальной территории края количество осадков почти не превысило половину месячной нормы", - сообщили в пресс-службе.

Снегопады в Приморском крае продолжаются вторые сутки и, по прогнозам синоптиков, утихнут только в четверг. Во вторник и среду по погодным условиям в регионе отменены внутрикраевые авиарейсы и часть междугородних автобусных рейсов. Школы Владивостока временно перешли на дистанционное обучение.

Во Владивостоке, где выпало до 8 мм снега, второй день продолжается очистка дорог. Минувшей ночью на улицах города работали 156 единиц техники. По данным городского управления содержания жилищного фонда, на улицы выведено 1 130 дворников и 52 единицы снегоуборочной техники управляющих компаний. Также к работам присоединяются предприятия и организации различных форм собственности.