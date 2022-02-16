Университет Дамаска и вуз Новосибирска будут сотрудничать в области естественных наук

НОВОСИБИРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Новосибирский государственный университет (НГУ), входящий в десятку лучших российских вузов, и Университет Дамаска в Сирии весной 2022 года планируют заключить соглашение о сотрудничестве, сообщил ТАСС министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук. Как уточнили ТАСС в пресс-службе вуза, сотрудничество планируется в первую очередь по естественно-научному профилю.

"Подписание соглашения планируется провести в марте-апреле 2022 года в дистанционном формате с участием губернатора Новосибирской области Андрея Александровича Травникова", - сказал Федорчук.

В пресс-службе университета ТАСС сообщили, что, прежде всего, между вузами планируется сотрудничество по естественно-научному профилю. "Это подготовка совместных образовательных программ магистратуры и аспирантуры, а также программы повышения квалификации для преподавателей русского языка. Безусловно, в рамках нашего соглашения предполагается обмен студентами", - пояснили в НГУ.

Кроме этого, университет окажет поддержку еще одному мероприятию, запланированному Министерством образования Новосибирской области, - профильной смене на 20 дней в одном из подведомственных лагерей для детей из Сирии. "На сегодняшний день Россотрудничество и министерство формируют группу детей, а также оговаривают даты их пребывания в Новосибирске. Со своей стороны НГУ поможет с поиском волонтеров из числа студентов-сирийцев, чтобы дети не испытывали трудностей с языковым барьером, поскольку не владеют ни русским, ни английским языками", - добавили в пресс-службе.

НГУ создан в 1959 году в Академгородке. Входит в топ-100 международных предметных и отраслевых рейтингов по физике и астрономии, горному делу, нефтяному инжинирингу, естественным наукам, а также в топ-10 лучших российских университетов по версии глобального агрегированного рейтинга 2022 года. Университет ведет подготовку по 64 направлениям. В НГУ учатся около 8 тыс. студентов.