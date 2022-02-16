В девяти населенных пунктах Хабаровского края благоустроят дворы

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти в Хабаровском крае направят средства по программе "1 000 дворов" на благоустройство территорий в девяти городах и поселениях. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Михаил Дегтярев.

"160 дизайн-проектов благоустройства инициативных жителей Хабаровского края будут профинансированы в этом году. Работы развернутся в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Николаевске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Бикине, Советской Гавани, в Ванино и Чегдомыне", - написал Дегтярев.

В регионе определили участников программы "1 000 дворов". Главными критериями отбора стали многофункциональность, наличие элементов безбарьерной среды, освещения и видеонаблюдения, благоустройство территории, уточнил губернатор.

До 1 апреля предстоит определить подрядчиков, с которыми будут заключены контракты. После этого начнутся работы по благоустройству.

Программа "1 000 дворов" разработана Минвостокразвития России и финансируется из федерального бюджета. На ее реализацию Хабаровский край получит 1 млрд 121 млн рублей.

В крае действует несколько программ, по которым можно привести дворы в порядок. Например, по проекту "Формирование современной городской среды" с 2017 года уже благоустроено свыше 1,1 тыс. дворов. Разные виды работ на дворовых территориях можно провести в рамках проектов территориальных общественных самоуправлений.