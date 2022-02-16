Суточный прирост числа больных ковидом в стационарах Хабаровского края увеличился на 44,5%

ХАБАРОВСК, 16 февраля. /ТАСС/. Медики в Хабаровском крае за последние сутки зафиксировали увеличение почти в 1,5 раза (на 44,5%) числа пациентов с коронавирусной инфекцией, направляемых в стационары, - 263 против 182 днем ранее. Об этом сообщается на сайте регионального правительства.

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"Оперштаб Хабаровского края сообщает, что за минувшие сутки госпитализированы 263 человека", - говорится в сообщении. Днем ранее в больницы направили 182 человека.

За сутки выявили 1 594 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Всего на лечении с COVID-19 находится свыше 16,4 тыс. пациентов, из них более 1,9 тыс. пребывают в стационарах. В больницах региона развернуто 2 646 коек, загруженность составляет 74,38%.

Привиты от коронавирусной инфекции свыше 639 тыс. человек, полностью завершили вакцинацию 595 636 человек. Ревакцинированы 111 930 жителей. Коллективный иммунитет превышает 70%.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, всего с начала пандемии коронавирусом в регионе заболели почти 153 тыс. человек, умерли - 1 383.