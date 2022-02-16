На Камчатке гонка на упряжках "Берингия" получила статус федерального мероприятия

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 16 февраля. /ТАСС/. Традиционная гонка на собачьих упряжках "Берингия", которая проводится на Камчатке с 1990 года, получила статус федерального мероприятия, сообщил журналистам на пресс-конференции в среду глава региона Владимир Солодов.

"Гонка получила статус федерального мероприятия, мы ожидаем на мероприятие главу Ростуризма Зарину Догузову, ряд других федеральных спикеров", - сказал Солодов.

Зимний фестиваль "Берингия" откроется в Долине уюта гонкой "Елизовский спринт" и стартом 300-километровой гонки Avacha RACE 19 февраля, и в этом году мероприятие охватит все районы полуострова. Традиционная гонка "Берингия", пролог и технический старт состоятся шестого-седьмого марта в селе Эссо Быстринского района. Встретят каюров на финише в Оссоре Карагинского района предположительно 28 марта - 1 апреля. Протяженность трассы составит 1 000 км. Также в рамках мероприятия пройдет деловой форум "Дальний Восток - зима открытий".