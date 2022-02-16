{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 16 февраля ожидаются переменная облачность и до трех градусов тепла

Местами возможна гололедица

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Переменная облачность, местами гололедица и до плюс трех градусов ожидаются в Москве в среду. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет один-три градуса тепла. Осадков не ожидается. В ночь на четверг температура воздуха может опуститься до минус двух градусов.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 750 мм ртутного столба.

В Подмосковье в среду температура будет колебаться в пределах минус двух - плюс трех градусов. В ночь на четверг столбики термометров могут опуститься до отметки минус четыре градуса.

Теги
Россия
В Красноярском крае в 2021 году план лесовосстановительных работ перевыполнили на 12,6%
Мероприятия провели на 104,4 тыс. га
Читать полностью