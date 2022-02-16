В Устье в этом году отреставрируют особняк XIX века

ВОЛОГДА, 16 февраля. /Корреспондент ТАСС Наталия Казаковцева/. Одно из зданий в селе Устье Усть-Кубинского района Вологодской области - дом купца Ганичева - отреставрируют до конца 2022 года. Это двухэтажный каменный особняк середины XIX века, который является объектом культурного наследия регионального значения. Здание расположено рядом с памятниками архитектуры, которые сохранились до наших времен практически в первозданном виде, сообщил ТАСС директор автономного учреждения культуры Вологодской области "Вологдареставрация" Даниил Русанов.

"Дом купца Ганичева середины XIX века будет отреставрирован до конца этого года. Проект разработала организация "Градострой плюс". Финансирование в объеме 28 млн рублей на проведение комплексных ремонтно-реставрационных работ выделено по решению градостроительного совета из областного и местного бюджетов", - рассказал ТАСС Русанов.

По данным "Вологдареставрации", двухэтажный кирпичный дом был построен в середине XIX века. До революции им владел купец и предприниматель Василий Ганичев. Дом отличается богатым декором фасадов, выполненным из кирпича и штукатурки. С 1967 года особняк занимает Усть-Кубинская школа искусств.

Ремонтно-реставрационные работы были начаты в октябре прошлого года. По проекту планируется укрепить конструкцию бутового фундамента, чтобы в будущем исключить его повреждения. Дом стоит на больших камнях-валунах, которые положены на бревна, верх фундамента - кирпичная кладка. Также будут выполнены дренажные сливы, обновлены инженерные сети, обустроена новая отмостка. Затем запланированы ремонт кровли с организацией водостоков и восстановлением печных труб, реставрация фасадов крылец и балкона, восстановление окон и деревянных лестниц, реставрация и внутренняя отделка помещений с восстановлением утраченных декоративных элементов. Территорию благоустроят. На время работ более 200 учеников школы искусств переместились в здание Усть-Кубинского центра образования.

Путь к обители

Через село Устье пролегает единственный сухопутный путь в Спасо-Каменный монастырь - древнейший на Русском Севере, основанный в 1260 году и расположенный на острове Каменный посреди Кубенского озера. До острова обычно добираются на катере.

"Село Устье само по себе интересно, это любопытный осколок Русского Севера, где сохранилось много памятников архитектуры, которые сейчас начинают возрождать. Они не искажены, дошли до нас практически в первозданном виде. Здесь богатые и интересные ландшафты, набережная, которую сейчас тоже благоустраивают. Дом Ганичева выходит на площадь, с одной стороны это торговая площадь, с другой - соборный комплекс. Там есть несколько особняков, каменные двухэтажные здания, построенные купечеством, которые дошли до наших дней без особых изменений и утрат, что удивительно для сельского населенного пункта", - отметил руководитель "Вологдареставрации".

В историческом центре села сохранился комплекс Воскресенского погоста XVIII-XIX веков, в составе которого церковь Воскресения Христова и собор Воскресения Христова (Николая Чудотворца). Также сохранились восемь особняков купцов Ганичевых, Никуличевых, Круглихиных, Семенковых, Цукермана, ресторан "Париж" - все это объекты культуры регионального значения. Еще около 20 зданий в центре села значатся как выявленные объекты культурного наследия. Остальную массовую застройку центра села составляют традиционные деревянные дома северного типа.

"Местечко "Купеческий дворик" в центре села взялись благоустраивать через "Народный бюджет". У частного бизнеса тоже есть намерения развиваться на этой территории. Ряд объектов культурного наследия обрели новых собственников, которые задумались над тем, чтобы довести до ума проектную документацию и начать ремонтно-реставрационную работу. Поэтому есть большие надежды на возрождение исторического кластера села Устья. Мы сейчас занимаемся тем, что договариваемся с местной администрацией по доработке проекта зоны охраны, которая представит план развития территории, каким следует быть селу для развития культурно-познавательного туризма в будущем", - подытожил руководитель "Вологдареставрации".

Согласно официальным данным, село Устье расположено в 70 км от Вологды при впадении реки Кубены в Кубенское озеро. Образовано из селений, которые в XVII веке принадлежали Спасо-Каменному монастырю, жители занимались кружевным, сапожным, гончарным, столярным, судостроительным промыслами. Удобное расположение на водных путях способствовало развитию торговли и промышленности. В начале XX века работали несколько лесопильных заводов, стекольный, кирпичный, маслобойни. На сегодня в Устье проживает около четырех тысяч человек. В начале 2000-х годов возродили "Праздник лодки" и Ивановскую ярмарку, которая была известна с середины XVIII века.