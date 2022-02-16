Sony пообещала высадить дерево за каждый трофей в новой компьютерной игре

ТОКИО, 16 февраля. /ТАСС/. Японская корпорация Sony обещает высадить по одному дереву за каждого игрока, который сможет получить определенный трофей в новой компьютерной игре Horizon Forbidden West ("Horizon Запретный Запад", 2022), которая поступит в продажу 18 февраля. Об этом говорится в сообщении, размещенном в среду на сайте корпорации.

Акция под названием Play and Plant ("Играй и высаживай") будет действовать до 25 марта. Sony обещает высадить дерево за каждого игрока, который успеет получить трофей Reached the Daunt ("Достигнуть Донта"). Судя по многочисленным трейлерам игры, Daunt - это одна из главных локаций мира, в которой разворачивается действие игры для приставок Playstation 4 и Playstation 5. От участника требуется выполнить это задание в первые несколько часов игры. Высадка деревьев будет происходить в трех заповедниках штатов Висконсин, Калифорния и Флорида.

Horizon Forbidden West - продолжение популярной игры Horizon Zero Dawn, вышедшей в 2017 году на Playstation 4 и получившей релиз на персональных компьютерах в 2020 году. Игра, действие которой происходит в далеком будущем на территории бывших США, повествует о приключениях девушки по имени Элой. Мир пережил катастрофу, отбросившую развитие человечества на много тысячелетий назад - люди добывают пропитание охотой и собирательством и живут племенами. За пределами их поселений обитают смертельно опасные звероподобные роботы. Элой, которая с рождения была изгнана из своего племени, стремится узнать причину такой несправедливости, попутно раскрывая тайны прошлой цивилизации.

Серия игр Horizon была разработана голландской компанией Guerrilla Games, которой владеет Sony.