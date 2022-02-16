В Башкирии работодателям рекомендовали перевести 50% сотрудников на удаленку

УФА, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Башкирии рекомендовали работодателям перевести не менее 50% сотрудников на дистанционный режим работы. В соответствии с решением главного санитарного врача России, в регионе также отменили режим самоизоляции для контактировавших с болеющими коронавирусом, сообщила пресс-служба главы республики в среду.

В Башкирии количество заражений коронавирусом продолжает расти. 1 февраля суточный показатель заболеваемости составил 982 случая, в то время как 15 февраля он вырос до 3 954.

"Обязательный режим самоизоляции отменен в отношении лиц, контактировавших с заболевшими COVID-19, в соответствии с постановлением главного государственного санитарного врача России от 4 февраля 2022 года. Работодателям, в том числе государственным и муниципальным органам власти, рекомендуется перевести на дистанционный режим не менее 50% от общего числа работников", - говорится в сообщении.

Всего в республике подтверждено 168 662 случая заражения коронавирусом. В стационарах лечатся 336 пациентов, амбулаторно - 25 778 человек. С начала пандемии в регионе умерли 4 965 заразившихся COVID-19.