На Ставрополье с 17 февраля занятия в школах начнутся в очной форме

ПЯТИГОРСК, 16 февраля. /ТАСС/. Власти Ставрополья в связи со снижением заболеваемости коронавирусом у детей приняли решение к возврату с 17 февраля очной формы обучения в школах. Об этом в среду сообщил губернатор Владимир Владимиров.

После появления в регионе в январе 2022 года штамма коронавируса "омикрон" власти Ставрополья заявили о значительном росте заражаемости среди детей. Ученики с 1 по 8 классы были переведены на дистанционное обучение, затем в школах начались каникулы.

"Заболеваемость коронавирусом среди детей значительно снизилась - это видно уже из тех данных, которыми с вами делюсь ежедневно. За недавнее время осуществлен ряд дополнительных мер для защиты детского здоровья. Муниципалитетами проведены противоковидные санитарные обработки школ. (…) Все вместе это позволяет возобновить с 17 февраля обучение в очной форме", - написал Владимиров в Instagram.

По его словам, также завершен первый этап добровольной вакцинации учащихся в возрасте от 12 до 17 лет - в нем приняли участие около 2 тыс. человек. Помимо этого в регионе расширены возможности нашей медицины для оказания стационарной помощи несовершеннолетним пациентам.

"Тем не менее, мы продолжаем следить за ситуацией. Если она будет развиваться неблагоприятно - мы готовы оперативно принимать дополнительные решения для защиты здоровья детей и взрослых", - добавил глава края.

С начала пандемии на Ставрополье выявлен 168 510 случаев коронавируса, выздоровели 143 541 человек. Из-за осложнений, вызванных коронавирусом, в регионе умер 6 654 пациента. Инфекционные койки, задействованные в медицинских учреждениях края для оказания помощи при коронавирусе, свободны на 19%.