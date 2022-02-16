Петербургский международный юридический форум пройдет офлайн впервые за два года

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Петербургский международный юридический форум впервые с начала пандемии коронавируса пройдет в офлайн-формате. Об этом сообщили журналистам в фонде "Росконгресс".

"В этом году юбилейный, X Петербургский международный юридический форум будет проходить в офлайн-формате впервые за два года", - говорится в сообщении.

Во вторник президент своим указом утвердил Организационный комитет форума и положение о его работе. Председателем Оргкомитета назначен министр юстиции РФ Константин Чуйченко. В ближайшее время состоится заседание комитета, в рамках которого планируется определить площадку форума, а также его основные организационные параметры. Чуйченко отметил, что в дни проведения форума Санкт-Петербург становится главной международной площадкой для мирового юридического сообщества. "Форум предоставит всем его участникам возможность продолжить диалог в правовой сфере, укреплять взаимоотношения между странами в сфере юриспруденции и законотворчества. Уверен, что дискуссии в этом году будут интересными и результативными как для профессионального сообщества, так и для широкой общественности", - подчеркнул министр.

Петербургский международный юридический форум был учрежден в 2011 году. Последние два года он проводился в онлайн-формате из-за пандемии коронавируса.