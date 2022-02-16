Наноспутник "Кузбасс-300" для мониторинга лесных пожаров запустят в 2022 году

ТАСС, 16 февраля. Наноспутник-кубсат "Кузбасс-300" для осуществления экомониторинга и наблюдения за лесными пожарами из космоса запустят в 2022 году. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Sitronics Group в среду.

"Космический аппарат Кузбасского государственного технического университета "Кузбасс-300" на спутниковой CubeSat платформе OrbiCraft-Pro SXC3 компании "Спутникс" (входит в Sitronics Group) будет запущен в этом году", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в группе, аппарат позволит вести мониторинг пожаров на всей территории России. "Полезная нагрузка спутника позволит осуществлять наблюдения, проводить исследования и отслеживать изменения, происходящие на поверхности Земли с помощью специальной камеры", - пояснили в компании.

Обработка информации со спутника будет вестись в лаборатории КузГТУ при помощи специального программного обеспечения. Проректор по научной работе и международному сотрудничеству университета Кирилл Костиков отметил, что информация может потребоваться шахтерам и угольным предприятиям. "Начиная работу в этом направлении, мы понимаем, что прежде всего эта информация потребуется нашим шахтерам, угольным предприятиям для решения их повседневных задач", - сказал он.

Спутник имеет стандартные размеры CubeSat 3U - 30х10х10 см. Он будет реализован по программе Space-Pi при финансовой поддержке Фонда содействия инновациям в рамках конкурса "Дежурный по планете".

Программа Space-Pi - научно-образовательный проект по разработке и производству малых космических аппаратов (формата "Кубсат") на российской цифровой платформе.