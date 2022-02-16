Электробусами в Москве ежедневно пользуются около 350 тыс. человек

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Электробусы в Москве перевозят порядка 350 тыс. пассажиров ежедневно. Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети "ВКонтакте" мэр столицы Сергей Собянин.

"Совсем недавно - в сентябре 2018-го - мы запускали первый московский электробус. Сегодня в городе тысяча таких машин, а сеть маршрутов выросла до 790 км. Это больше, чем расстояние от нас до Санкт-Петербурга. Плавный, просторный и, что немаловажно, маневренный электробус намного удобнее для пассажиров. Поэтому каждый день его выбирают 350 тысяч человек", - написал мэр.

Собянин подчеркнул, что на данный момент в Москве самый большой парк электрических автобусов в Европе. А к концу 2023 года в городе будет 2 тыс. электробусов.

"Электробусы почти бесшумны. Об этом говорят жители домов на улицах, по которым идут маршруты. И конечно, замена дизельных автобусов на электробусы вносит позитивный вклад в экологию, задает правильные тренды для развития транспорта. За прошлый год число парниковых газов в Москве только за счет этого снизилось на 30 тыс. тонн", - заключил он.