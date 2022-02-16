В Белоруссии заявили, что на границе остаются более 700 мигрантов

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Более 700 мигрантов остаются в Белоруссии на границе, в том числе более 200 детей, Запад не проявляет к ним интереса. Об этом заявил на пресс-конференции в среду глава МИД Белоруссии Владимир Макей.

"Сейчас на территории Белоруссии в торгово-логистическом центре "Брузги" находятся чуть более 700 мигрантов, из них 270, по-моему, детей. Это люди, которые не хотят уезжать на родину и не хотят оставаться в Белоруссии. <...> И никто [на Западе] сейчас никакого интереса к судьбе этих оставшихся 700 мигрантов не проявляет", - сказал он.

Миграционный кризис на границах Белоруссии с Латвией, Литвой и Польшей, куда с начала прошлого года устремились беженцы, резко обострился в ноябре. Тогда несколько тысяч человек подошли с белорусской стороны к польской границе, некоторые попытались прорваться на территорию Польши через заграждение из колючей проволоки. После около 2 тыс. человек разместили в транспортно-логистическом центре в Брузгах недалеко от границы. При этом, по данным белорусских властей, на территории страны, кроме приграничной зоны, находились от 2 тыс. до 3 тыс. беженцев из стран Ближнего Востока. Часть мигрантов вернулась из Белоруссии на родину эвакуационными рейсами.