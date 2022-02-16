ФСБ провела выемку документов из-за повреждения Митридатских лестниц в Керчи

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 февраля. /ТАСС/. Сотрудники ФСБ произвели выемку документов у заказчиков реконструкции Митридатских лестниц в Керчи после появления трещин и сколов на ступенях, сообщил в среду журналистам министр строительства Крыма Карлен Петросян.

Президент РФ Владимир Путин в июне 2017 года во время посещения международного детского центра "Артек" обратился к главе региона с просьбой ускорить реставрацию объектов. В феврале 2019 года Главгосэкспертиза утвердила сметную стоимость реконструкции Митридатских лестниц. Работы по реставрации начались в сентябре 2019 года, а завершились летом 2021 года. В начале 2022 года на лестницах образовались сколы в отделочном материале, дефекты на ступеньках, небольшие трещины на стенах.

"В настоящее время правоохранительные органы активно занимаются этим вопросом, Федеральная служба безопасности. Документы у заказчика изъяли. И Министерство культуры РФ с привлечением сотрудников министерства внутренних дел проводит технические экспертизы на этом объекте", - сказал Петросян.

По его словам, подрядчик по гарантии должен устранить выявленные повреждения, на это может потребоваться до месяца, если не будет выявлена "системная ошибка". "На Митридатских лестницах установлено нарушение целостности финишного покрытия в некоторых местах, речь идет о трещинах на камне облицовочном, это установлено заказчиком. Мы проводили осмотр объекта. Данные трещины никоим образом не влияют на конструктивные и иные характеристики безопасности объекта, это трещины финишного покрытия, они могли возникнуть под воздействием атмосферных осадков. Насколько это в нормативных параметрах, мы сейчас будем устанавливать по мере проведения обследований и лабораторных испытаний", - рассказал он.

Митридатские лестницы

Большая Митридатская лестница получила название от горы Митридат. Лестница в 432 ступени была построена в середине XIX века. Часть лестницы обрушилась в июне 2015 года. По информации архитекторов, реконструкция части, на которой произошел обвал, проводилась в середине 1970-х годов, но данные работы не были завершены, в частности не были проведены работы по отводу почвенных вод.

Построенная в 1866 году в классицистическом стиле малая Митридатская лестница имеет второе название - Константиновская - в честь купца первой гильдии Алексея Константинова, на пожертвования сына которого сооружение было возведено. Лестница реставрировалась в 1960 и 1989 году. При современном обследовании было выявлено множество дефектов.