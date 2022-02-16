Минтруд и МГТУ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере инклюзивного образования

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Соглашение между Минтрудом РФ и МГТУ им. Н. Э. Баумана о сотрудничестве и взаимодействии с целью совершенствования общероссийской системы подготовки высококвалифицированных специалистов из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, их реабилитации и трудоустройства подписано в среду.

Соглашение было подписано главой министерства Антоном Котяковым и исполняющим обязанности ректора МГТУ Михаилом Гординым, передает корреспондент ТАСС.

"Важно, чтобы граждане, имеющие ограничение по здоровью, нашли свое место, свою позицию. Здесь, конечно же, на первый план выходит образование. Бауманка на сегодняшний день является лидером по техническому образованию в Российской Федерации. <…> На сегодняшний день я знаю, что в Бауманке обучается порядка 150 студентов с инвалидностью", - сообщил Котяков на церемонии подписания.

В мероприятии также принял участие глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, который также отметил высокие достижения университета в развитии инклюзивной среды.

"Бауманка для нас - не рядовой университет. Мы прилагали и прилагаем усилия, чтобы ведущий технический университет страды динамично развивался. <…> У вас хорошая инклюзивная среда. Студенты независимо от того, есть у них ограничения или нет, чувствуют себя комфортно в Бауманке", - сказал министр.

Об инклюзивном образовании

Подписанное соглашение позволит максимально комфортно строить траекторию развития инклюзивного образования в российских вузах, считает Гордин.

"Сегодня было подписано важное соглашение для всей системы образования: и профессионального, и высшего. Мы создаем систему "бесшовного" максимально комфортного построения траектории развития ребят с ОВЗ. При этом важно понимать, что результаты совместной работы в будущем позволят не только выполнить социальную миссию государства, но и существенно увеличить число людей, включенных в экономику страны", - заявил он.

В МГТУ им. Н. Э. Баумана почти 90 лет ведется подготовка специалистов из числа инвалидов по слуху. В 2004 году приказом Минобрнауки России факультету МГТУ был присвоен статус "Федерального головного центра по обучению инвалидов". МГТУ единственный национально-исследовательский университет, который в системе непрерывного многоуровневого профессионального образования успешно реализует адаптированные основные профессиональные образовательные программы инженерного образования глухих и слабослышащих граждан.

В новость была внесена правка (15:59 мск) - передается с исправлением должности в четвертом абзаце, верно - глава Минобрнауки.