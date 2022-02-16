В Архангельске эксперты береговых охран стран Арктики обсудят учения на море в ЯНАО

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Вопросы проведения многосторонних учений в сфере морской безопасности, которые планируются провести в Ямало-Ненецком автономном округе в 2022 году, обсудят эксперты Арктического форума береговых охран на открывшейся в среду в Архангельске трехдневной встрече.

"Участники будут обсуждать механизмы реализации совместных учений, которые планируются в этом году в Ямало-Ненецком автономном округе", - сообщил ТАСС проректор по международному сотрудничеству и информационной политике Северного Арктического федеральном университета (САФУ), где проходит мероприятие, Константин Зайков. "Россия в рамках председательства в Арктическом совете в том числе взяла на себя функцию председателя форума береговых охран, координационного органа по взаимодействию служб стран Арктического совета в области ликвидации чрезвычайных ситуаций, поиску и спасению на море. Часть этого форума осенью проходила на Дальнем Востоке, в этом году экспертная группа форума собралась в Архангельске, в стенах САФУ", - добавил он.

По словам Зайкова, во встрече участвуют эксперты восьми арктических государств. В Архангельске продолжается подготовка к командно-штабным учениям в Салехарде в рамках многосторонних морских учений "Арктический патруль - 2023", которые планируются провести в акватории Баренцева моря.

"За годы существования Арктический форум береговых охран утвердился в статусе приоритетной международной площадки для обмена передовым опытом в области реагирования на общие вызовы и угрозы безопасности в Арктике. Уверен, что командный дух нашей встречи будет способствовать укреплению добрососедских отношений и доверия в арктическом регионе", - отметил на встрече представитель пограничной службы ФСБ России Алексей Кондрат.

Арктический форум береговых охран учрежден в 2015 году в Нью-Йорке (США) и действует в рамках Арктического совета, участниками которого являются Дания (вместе с Гренландией и Фарерскими островами), Исландия, Канада, Норвегия, Россия, США, Финляндия и Швеция. В 2021 году двухгодичное председательство в совете перешло к России.