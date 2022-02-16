МЧС предупредило о сильном ветре и мокром снеге в Москве 17 февраля

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Сильный ветер и мокрый снег ожидаются в Москве 17 февраля. Такое экстренное предупреждение распространил столичный главк МЧС.

"По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 09:00 17 февраля до 02:00 18 февраля в Москве ожидается усиление ветра с порывами до 20 м/с, осадки в виде дождя и мокрого снега", - говорится в сообщении.

Ведомство рекомендовало автомобилистам снизить скорость на дороге, увеличить дистанцию и по возможности не парковаться под деревьями. Пешеходам советуют обходить стороной шаткие конструкции.