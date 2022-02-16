Опрос показал, что Зеленский и Порошенко сократили разрыв в президентском рейтинге

КИЕВ, 16 февраля. /ТАСС/. Рейтинг президента Украины Владимира Зеленского снижается, поддержка экс-главы государства Петра Порошенко растет. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду результаты соцопроса Киевского международного института социологии (КМИС), в ходе которого выяснялось, какую кандидатуру на пост президента готовы поддержать респонденты, если бы выборы состоялись в ближайшее время.

По данным опроса, Зеленский продолжает лидировать при поддержке 25,1% среди тех респондентов, кто определился с выбором. На втором месте Порошенко, за которого готовы отдать голос 21,8%. Тройку лидеров замыкает Юлия Тимошенко с 11,8%. За ней следуют сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной раде Юрий Бойко (8,3%), экс-спикер Рады Дмитрий Разумков (7,2%), Евгений Мураев (6,5%), Игорь Смешко (6,1%), Владимир Гройсман (4,8%).

При этом социологи обратили внимание на то, что рейтинг Зеленского по сравнению с началом декабря снизился на 2% среди определившихся с выбором избирателей, тогда как у Порошенко - вырос на 2,1%. В итоге разрыв между действующим и бывшим президентами сократился с 7,4% до 3,3%.

Исследование проводилось 5-13 февраля по всей Украине методом телефонного интервью среди 2004 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,4%.

Очередные выборы в парламент Украины должны пройти в октябре 2023 года, президентские - в марте 2024 года.