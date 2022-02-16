Всероссийский экологический диктант пройдет 11-27 ноября

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Всероссийский экологический диктант пройдет с 11 по 27 ноября на портале экодиктант.рус, а также на региональных и зарубежных площадках. Его проведут уже в четвертый раз, сообщили ТАСС в пресс-службе АНО "Равноправие", являющейся организатором проекта.

"В 2022 году Экодиктант пройдет с 11 по 27 ноября, на выполнение заданий отводится 45 мин, общее время проведения диктанта - один час. Ожидается, что его напишут участники из 150 стран. Они ответят на 25 вопросов по 12 темам, среди которых: отходы, вода, воздух, климат, лес, заповедники, флора и фауна, Арктика, Байкал, устойчивое развитие. Вопросы различаются по степени сложности и экологической грамотности", - рассказали в пресс-службе.

Организаторы напомнили, что в 2019 году в проекте приняли участие 85 тыс. школьников из 11 регионов России, в 2020 - уже более 2,8 млн, в 2021 - 3,4 млн человек по всей России и в 105 странах зарубежья.

Экодиктант - это ежегодный проект, направленный на формирование экологической культуры, популяризацию экологических знаний среди различных слоев населения, повышение уровня экологической грамотности в качестве меры по предупреждению экологических правонарушений и основной составляющей экологической безопасности.