"Байкальская миля" в Бурятии впервые объединит фестиваль и грандтур

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Ежегодный фестиваль скорости "Байкальская миля 2022. Места силы" в этом году впервые объединится с автомотопробегом - грандтуром. Мероприятие соберет порядка 90 экипажей на льду Байкала, сообщили организаторы мероприятий Дмитрий Хитров и Сергей Мальцев на пресс-завтраке.

В прошлом году из-за ограничительных мер два формата мероприятий проходили отдельно. В 2022 году мероприятие поменяет формат: фестиваль и автомотопробег грандтур „Байкальская миля" объединятся. В прошлому году за две недели участники преодолели более 6 тыс. км и выполняли во время путешествия специальные маршрутные задания. В этом году 20 февраля экипажи грандтура стартуют из Москвы, Санкт-Петербурга и Владивостока на Байкал по маршруту, полученному по итогам жеребьевки.

"Новое, самое главное - мы объединили все форматы в один наконец-то. <…> У нас на данный момент порядка 90 единиц техники принимают участие. <…> Единица техники - это пилот, мы допускаем двух пилотов, поэтому пилотов уже может быть больше. Пилотов у нас наверное уже за 100, команда - технические специалисты, которые с ними едут", - пояснили организаторы.

Фестиваль скорости начинается на льду Байкала 9 марта. При этом в основном участие примут экипажи на самостоятельно собранных транспортных средствах. Оценивать результаты грандтура будет жюри, в числе членов которого путешественник Сергей Конюхов, спортсмен Вячеслав Фетисов. Председатель жюри фестиваля - глава Ростуризма Зарина Догузова.

"Человек, который приехал на Байкал, который принял участие в "Байкальской миле", он уже победитель. Вы же представляете, что это такое, человек собрался зимой приехать, сделал технику, подготовился - он уже победил, не говоря уже о том, что, как правило, все ребята у нас устанавливают рекорды", - отметил Мальцев.

Основная идея фестиваля "Байкальская миля" - установление рекордов скорости на различных видах техники по ледяному покрытию самого глубокого озера на планете. В марте 2021 года мероприятие прошло с ограниченным числом участников и зрителей из-за пандемии, состоялся автомотопробег гранд-тур для 13 экипажей, стартовавших 19 февраля из Санкт-Петербурга, 6-7 марта прошли заезды на специально оборудованных ледовых трассах протяженностью 1/8 мили (200 метров) и 1 миля.