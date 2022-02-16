В Риме появились граффити о мире между Россией и Украиной

РИМ, 16 февраля. /ТАСС/. Граффити о мире между Россией и Украиной появились в Риме. Как сообщает в среду агентство ANSA, его нарисовала Laika - уличный художник, которая скрывается от общественности.

Изображение двух танков, давящих украинский и российский флаги, появилось в ночь на 16 февраля неподалеку от посольств России и Украины в Риме. Пушки танков сплетаются в знак мира, а сама композиция на приклеенной рядом подписи названа "Мир" ("Ты не можешь сражаться"). Над танками изображен голубь.

Кто скрывается под псевдонимом точно не известно. В некоторых СМИ уточняют, что он создан по кличке первой собаки-космонавта, запущенной в на орбиту на корабле "Спутник-2" в 1957 году. Цифра 1954, которая стоит за никнеймом (@Laika1954) - год рождения животного. В последнее время на римских улицах появляются ее работы на политические и социальные темы.