Судебные приставы за год взыскали в Москве алименты на 1,7 млрд рублей

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Столичные судебные приставы в прошлом году взыскали с должников по алиментам более 1,7 млрд рублей. Об этом сообщил на коллегии Главного управления ФССП по Москве главный судебный пристав столицы Сергей Замородских, чьи слова привели в пресс-службе главка ведомства.

"В результате применения к должникам мер принудительного исполнения в пользу детей взыскано свыше 1,7 млрд рублей", - сообщил Замородских. Ранее сообщалось, что за предыдущий - 2020 год - московские приставы взыскали алименты на 1 млрд рублей.

По словам главного судебного пристава Москвы, за год к административной ответственности по статье 5.35.1. КоАП РФ привлечено 2 313 москвичей - должников по алиментам (в 2020 году - 1 716 - прим. ТАСС). Кроме того, в отношении неплательщиков алиментов возбуждено 532 уголовных дела по статье 157 УК РФ (за 2020 год - 352 уголовных дела - прим. ТАСС).

Также московские приставы за минувший год разыскали 21 несовершеннолетнего, которых один из родителей скрывал от передачи другому после развода.