Белорусские правозащитники обратились в ООН по ситуации с мигрантами на границе с Польшей

МИНСК, 16 февраля. /ТАСС/. Центр "Системная правозащита" обратился в ООН в связи с изложенными бежавшим в Белоруссию польским солдатом Эмилем Чечко фактами убийства польскими силовиками мигрантов. Об этом правозащитный центр сообщил в среду в своем телеграм-канале.

"Центр "Системная правозащита" официально направил письмо в офис Управления верховного комиссара ООН по правам человека и его главе Элизабет Тросселл. Документ, объем которого составляет несколько десятков страниц, содержит полную картину событий и множество фактов, подтверждающих геноцид уроженцев Ближнего Востока", - отмечается в сообщении правозащитников.

Военнослужащий 16-й Поморской механизированной дивизии ВС Польши Эмиль Чечко перешел на белорусскую сторону границы 16 декабря и попросил убежища в Белоруссии из-за своего несогласия с жесткой политикой Польши в отношении мигрантов. Вооруженные силы Польши обвиняют Чечко в дезертирстве, за что ему грозит военный трибунал. В конце 2021 года Чечко был приговорен окружным судом города Ольштын к шестимесячному тюремному заключению за издевательства над своей матерью.

Бежав в Белоруссию, Чечко сообщил белорусским следователям об убийстве на польско-белорусской границе более 240 беженцев. В конце января текущего года Чечко сообщил, что обратился с заявлением в Гаагский трибунал.