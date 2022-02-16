Амбулаторный центр в спорткомплексе в Якутске прекратит работу из-за сокращения обращений

ЯКУТСК, 16 февраля. /ТАСС/. Амбулаторный центр, открытый на базе спорткомплекса "Триумф" в Якутске, чтобы снизить нагрузку на медучреждения в ситуации с коронавирусом, с 19 февраля прекратит работу в связи с сокращением числа обращений. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минздрава.

"В связи существенным сокращением числа обратившихся за медицинской помощью в центр амбулаторной неотложной помощи в ЦСП "Триумф" на 93% (от 2,5 тыс. до 150 человек) с 19 февраля центр приостанавливает свою деятельность", - говорится в сообщении.

Центр заработал с 27 января для снижения нагрузки на больницы. В нем проводилось экспресс-тестирование на ковид, выдавались бесплатные лекарства для амбулаторного лечения. Всего было привлечено 175 медицинских работников.

"С начала работы врачи центра приняли около 16 тыс. человек. Проведено 18 тыс. ИХА-тестирований на ковид, и у 34% обратившихся подтвердились результаты. Также оформлено более 2 тыс. листков нетрудоспособности. <…> После закрытия данного центра, населению в дальнейшем необходимо обращаться в поликлиники по месту жительства", - добавили в Минздраве Якутии.

Как отметили в среду власти региона, в Якутске отмечается сокращение заболеваемости ковидом более чем на 50%, в районах Якутии — на 9%. За последние сутки выявлено всего 1 354 новых случая заражения коронавирусом, за прошедшие сутки госпитализированы 96 человек, выздоровели 4 329 человек.

Первым компонентом вакцины от ковида привиты 588 220 человек, что составляет 82% взрослого населения республики. Ревакцинацию прошли 137 937 человек. В регионе уровень коллективного иммунитета превысил 70%.