Академия образования проверит школьную задачу о скорости остывания трупа

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Российская академия образования (РАО) проверит на соответствие школьной программе задачу о скорости остывания трупа, которую якобы предложили решить тобольским восьмиклассникам. Об этом в среду сообщила пресс-служба РАО.

"РАО, как головная организация в сфере наук об образовании, готова оказывать методическую поддержку педагогам по вопросам преодоления школьных трудностей. Методисты и психологи академии проверят задачу, представленную тобольским восьмиклассникам и вызвавшую широкий резонанс в СМИ, на соответствие школьной программе и возрасту детей. Главным приоритетом РАО остается их безопасность и здоровье, а также качество образования", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что выбор учителем задач "должен осуществляться в строгом соответствии с возрастом школьников, с учетом их психофизиологического развития".