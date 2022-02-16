В МЧС почти 80% сотрудников привиты от ковида

МОСКВА, 16 февраля. /ТАСС/. Почти 80% сотрудников МЧС России привиты от коронавирусной инфекции. Об этом в среду сообщил врио главы МЧС России Александр Чуприян на расширенной коллегии ведомства с участием президента РФ.

"В 2021 году министерство продолжало работу в сохраняющихся условиях новой коронавирусной инфекции. Проводимые на всех уровнях профилактические мероприятия позволили достичь охвата вакцинацией 78,4% личного состава МЧС России", - сказал он.

По его словам, плановая вакцинация в целях обеспечения коллективного иммунитета и сохранения боеспособности подразделений продолжается.