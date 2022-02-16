В Поморье начался проект по сохранению северных лошадей совместно с Норвегией и Финляндией

АРХАНГЕЛЬСК, 16 февраля. /ТАСС/. Международный проект "Возрождение северных ферм. Генетическое биоразнообразие северных пород животных Баренцева региона" по сохранению арктических пород лошадей начался в Архангельской области, сообщили в среду ТАСС в пресс-службе Кенозерского национального парка. В проекте участвуют специалисты из России, Финляндии и Норвегии.

"В Кенозерском национальном парке стартовал международный проект "Возрождение северных ферм. Генетическое биоразнообразие северных пород животных Баренцева региона" при поддержке программы приграничного сотрудничества Kolarcic. Новая международная инициатива направлена на изучение, сохранение и популяризацию северных аборигенных пород сельскохозяйственных животных. В проекте участвуют специалисты из России, Норвегии и Финляндии", - сказали в пресс-службе.

Мезенская порода лошадей относится к аборигенным породам Архангельской области, создана методом "народной селекции" под влиянием потребности в сильных, выносливых, приспособленных к северному климату упряжных лошадях. Мезенка известна со времен времена Петра I. После 1917 года с породой вели целенаправленную работу: были заведены районные племенные книги, проводились испытания. В 1950-х годах было прекращено государственное регулирование работы с местными породами, поголовье мезенок сократилось. Работа с породой была возобновлена в 1993 году Архангельским НИИ сельского хозяйства совместно с Всероссийским НИИ коневодства. Лошадь некрупная, но выносливая, способна перевозить большие грузы.

В настоящее время порода продолжает находиться под угрозой исчезновения. В Архангельской области ее сохраняют генофондно-племенная ферма Архангельского НИИ сельского хозяйства, Кенозерский национальный парк и несколько частных фермерских хозяйств. В Кенозерье создана экоферма. Как поясняют в парке, использование лошадей мезенской породы помогает поддерживать культурные ландшафты заповедной территории и становится элементом туристических программ.

С угрозой утраты генетического фонда аборигенных сельскохозяйственных животных сталкиваются также в Финляндии и Норвегии. Для объединения усилий по сохранению пород началось сотрудничество Кенозерского национального парка, Архангельского НИИ сельского хозяйства Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики УроРАН, Университета прикладных наук HAME (Финляндия) и Института биоэкономических исследований (Норвегия). Главным событием проекта станет международная научно-практическая конференция по изучению проблем сохранения коренных пород сельскохозяйственных животных в арктических странах, которая пройдет в Архангельской области в июне 2022 года. На мероприятии специалисты из стран Баренц-региона поделятся опытом по сохранению арктических пород не только лошадей, но также овец и коз.

В рамках проекта будет снят фильм о мезенских лошадях Кенозерья, планируется выпуск книг, состоится обучение для фермеров - владельцев аборигенных животных, состоятся обменные стажировки в Финляндию и Норвегию.

О нацпарке

Кенозерский национальный парк расположен в юго-западной части Архангельской области на стыке Плесецкого и Каргопольского районов. Территория парка представляет собой природный и историко-культурный комплекс. "Святые рощи", часовни с "небесами", поклонные кресты, жилые и хозяйственные постройки являются важнейшими составляющими образа территории. В 2004 году парк был включен во Всемирную сеть биосферных резерватов ЮНЕСКО.